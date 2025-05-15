شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم تأسر قلوب الحضور فى دار الأوبرا بروائع أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

واصلت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تنفيذ رسالة تعزيز الوعى الفنى فى المجتمع، وصون الهوية من خلال إعادة إحياء التراث الموسيقى والغنائى العربى، حيث أقيمت أمسية طربية استثنائية لأعمال كوكب الشرق، وجاءت فى إطار عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربى، وأحيتها النجمة ريهام عبد الحكيم مع مطربتى الأوبرا رحاب عمر وحنان الخولى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.



ريهام عبد الحكيم

فعلى المسرح الكبير وتحت لوحة كاملة العدد أسرت ريهام عبد الحكيم قلوب الحضور بصوتها المميز وإحساسها الصادق، ومنحت أعمال أم كلثوم روحاً جديدة مزجت الأصالة بالمعاصرة، كان منها أمل حياتى، سيرة الحب، اسأل روحك، مقطع من دارت الأيام، وميدلى جمع عدد من الأعمال الخالدة لأم كلثوم.

قبلها استحوذت نجمتا الطرب بالأوبرا رحاب عمر وحنان الخولى على وجدان الجمهور بأداء لافت أعاد للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل، وقدمتا غنى لى، بعيد عنك، ح اقابله بكرة وحيرت قلبى.

وكان المايسترو الدكتور محمد الموجى نجح فى قيادة أعضاء الفرقة الموسيقية، محققاً تناغما كبيرا بين جميع الآلات ومنح الأعمال الغنائية الكلاسيكية لمسة معاصرة دون المساس بطابعها الفريد.