شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور تنضم لأسرة فيلم الست لما مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة رانيا منصور لأسرة فيلم الست لما للنجمة يسرا والذى يتواصل تحضيراته لبدء تصوير أول مشاهده خلال الفترة المقبلة، لتلتحق رانيا بأبطال العمل الذى يضم ماجد المصرى ومحمود البزاوى ودنيا سامى والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى.

وفى سياق متصل تشارك رانيا منصور كضيفة شرف خلال أحداث فيلم ريستارت مع النجمين تامر حسنى وهنا الزاهد والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 29 مايو المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى 2025، والفيلم يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وضيوف الشرف إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن رانيا منصور شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، رانيا منصور، جوري بكر، محمد محمود، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

أما فى السينما فعُرض للفنانة رانيا منصور مؤخراً فيلم "لأول مرة" الذى انطلق فى دور العرض يوم 29 يناير الماضى، والفيلم من بطولة تارا عماد، عمر الشناوى، نبيل عيسى، رانيا منصور، عايدة رياض، فيدرا، ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي حول العديد من القضايا الإنسانية ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية.