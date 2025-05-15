5 مملثين مصريين في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً في السينما العربية ضمن مهرجان كان

ميرنا وليد - بيروت - أصدر مركز السينما العربية النسخة الجديدة من قائمة "101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربية" لعام 2025، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي ، لتكرّم أبرز الأفراد و المؤسسات التي أثّرت بشكل واضح في السينما العربية بين شهر ايار 2024 و نيسان 2025، و تضم القائمة هذا العام 41 اسماً من مصر، من بينهم الممثلين ليلى علوي، أحمد عز، هشام ماجد، يسرا، و أحمد مالك، المخرجة هبة يسري، الموسيقار هشام نزيه، و السيناريستين مريم نعوم و صلاح الجهيني.

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