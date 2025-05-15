الصور الأخيرة لـ نهاد الشامي في توديعها قبل دفنها

ميرنا وليد - بيروت - ودعت اليوم عائلة و أصدقاء السيدة نهاد الشامي، صاحبة إحدى أشهر أعاجيب الشفاء المنسوبة إلى القديس شربل، في أجواء من الحزن.



و بعد أن اثبتت الراحلة نهاد الشامي خلال حياتها عن التقوى و النقي و نشر مسيحيتها، جاء أقاربها و محبوها من جميع أنحاء لبنان و العالم لتوديعها لآخر مرة، فليس من العادة أن ننشر صوراً من هذا النوع، إلا أن السلام و النور الصاتع من وجهها لا يمكن أن نخفيه عن الناس.

عرفت الشامي بمقولتها الشهيرة: "ما في شي بيحرز بالدني"، بعدما شكّل تاريخ 22 كانون الثاني 1993 نقطة تحوّل مفصلية في حياتها.

ففي ذلك اليوم، أُعلن عن الأعجوبة التي غيّرت مسار حياتها وحياة عائلتها بالكامل، لتصبح محجًّا أسبوعيًا للمؤمنين من مختلف المناطق إلى منزلها في عنايا، بحثًا عن الأمل والشفاء.

يذكر ان فيلم سيرة حياتها قد طرح في دور السينما قبل فترة قصيرة ويدور حول حياتها وكم تعذبت قبل ان الاعجوبة التي حصلت معها.