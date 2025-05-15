شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يطرح أولى أغانى ألبومه بعنوان "قولولى مبروك" والان مع تفاصيل الخبر

طرح الفنان مصطفى كامل أولى أغانى ألبومه الجديد بعنوان قولولي مبروك وهي من كلماته، وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، بينما قام بعملية الميكس والماستر المهندس هاني محروس.

ويضم الألبوم تعاونات متنوعة مع نخبة من الشعراء، من بينهم: أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، وأحمد غريب. كما شارك في الألحان كل من: مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم.

أما في التوزيع الموسيقى فيتعاون كامل مع: توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكولبيكس. كما يشرف على عمليات التسجيل والميكساج عدد من مهندسي الصوت، منهم: أحمد جودة، أمير محروس، هاني محروس، وإسلام غلاب.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل "وجع قلبى" وتضمن عددا من الأغانى التي حققت نجاحا كبيرا، منها "اتعلمت من الليالى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر أحمد جودة، وأغنية "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية "وجع قلبي" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" ضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلمات مصطفى كامل، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.