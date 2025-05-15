شكرا لقرائتكم خبر عن Once Upon a Time In Gaza يفتتح عروضه العالمية من مهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الفيلم الفلسطيني كان ياما كان في غزة "Once Upon a Time In Gaza" للإخوان طرزان وعرب ناصر أربعة عروض داخل مسابقة نظرة ما بالدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يشهد عرضه العالمي الأول في ثاني أهم مسابقات المهرجان العريق.

يُعرض الفيلم يوم الإثنين 19 مايو، الساعة 11 صباحًا - قاعة ديبوسي (العرض العالمي الأول)، يليه عرضين يوم الثلاثاء 20 مايو، الساعة 1:15 ظهرًا - قاعة بازان، والساعة 2 ظهرًا - سينما سينيوم أورور، والأربعاء 21 مايو، الساعة 9:15 صباحًا - سينما سينيوم سكرين إكس.

تجري أحداث الفيلم في غزة عام 2007 حول طالب اسمه يحيى، يُكوّن صداقة مع أسامة، صاحب مطعم ذو كاريزما وقلب كبير. يبدآن معًا في بيع المخدرات أثناء توصيل ساندويتشات الفلافل، لكن سرعان ما يُجبران على مواجهة شرطي فاسد وغروره المُتضخم.

كان ياما كان في غزة إنتاج دولي مشترك بين فرنسا وألمانيا والبرتغال وفلسطين، مع قطر والمملكة الأردنية الهاشمية. وهو من إخراج الإخوان ناصر وتأليفهما بالتعاون مع عامر ناصر وماري ليجراند، ويضم الفيلم طاقمًا مميزًا من الممثلين، منهم نادر عبد الحي، المعروف بدور سامي في فيلم "فرح"، ورمزي مقدسي (فيلم "اصطياد أشباح"، الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان برلين السينمائي الدولي)؛ ومجد عيد (فيلم "عنكبوت مقدس" الحائز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان كان السينمائي)، وإنتاج راني مصالحة وماري ليجراند لشركة أفلام تامبور ومورييل ميرلين لـ LYLY للإنتاج.



كما يضم الفيلم مدير التصوير كريستوف جرايلوت (فيلم "Ride Above")، والمونتيرة صوفي راين، الحائزة على جائزة أفضل مونتاج في جوائز سيزار عن عملها في فيلم "The First Day of the Rest of Your Life"، وموسيقى أمين بوحافة الذي عمل على عدة أفلام منها "الرجل الذي باع ظهره" و"أطياف".