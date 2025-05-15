شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ما بين كواليس فيلم البداية والتألق فى مهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت النجمة يسرا تحتفظ بجمالها ورقتها، ويتغزل فيها كل محبيها و أنها ما زالت محتفظة بجمالها، وتداول رواد السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجمة يسرا في كواليس تصوير فيلم " البداية" منذ 39 عاما، وأنها غاية في الجمال في وقت شبابها.

فيلم "البداية" قدم جميل راتب شخصية "نبيه بيه"، وتدور الأحداث بعد سقوط طائرة في جزيرة، ونجاة عدد من الأشخاص، فيقترح "نبيه" إجراء انتخابات يفوز بها، ومن ثم يتحول لشخص مستبد ويطلق على الجزيرة اسم "نبيهاليا"، الفيلم بطولة أحمد زكي، يسرا، و جميل راتب و سعاد نصر و صفية العمري، ومن إخراج صلاح أبو سيف.



يسرا

و تألقت النجمة يسرا على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، مرتدية فستانا من اللون الأحمر، وشهد حفل الافتتاح منح روبرت دي نيرو السعفة الذهبية الشرفية تكريما لمسيرته الممتدة، وذلك بعد 14 عامًا من ترأسه لجنة التحكيم في عام 2011.

كما يشهد المهرجان عودة مصر لسوق مهرجان كان السينمائي بشكل رسمي من خلال جناح مصر بسوق مهرجان كان (Marché du film de Cannes).

يسرا في مهرجان كان السينمائي