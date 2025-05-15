شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن متزوج من نسرين أمين فى فيلم بيج رامى مع رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

يظهر الفنان محمد عبد الرحمن توتا، متزوج من الفنانة نسرين أمين، خلال أحداث فيلم بيج رامي مع النجم رامز جلال والذى يتواصل تصويره حالياً للعرض خلال موسم صيف 2025، وتكشف أحداث الفيلم عن طبيعة علاقة محمد عبد الرحمن ونسرين أمين برامز جلال الذى يلعب دور "رامي".

فيلم "بيج رامى" يسجل التعاون الثاني بين محمد عبد الرحمن توتا ورامز جلال في السينما بعدما تعاونا سوياً في فيلم "سبع البرمبة" الذى تم عرضه عام 2019، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة نسرين أمين التي تتعاون مع رامز جلال لثانى مرة في السينما بعدما ظهرت نسرين كضيفة شرف خلال فيلم "رغدة متوحشة" الذى قدمه رامز عام 2018 وجسدت دور زوجته ووالده ابنه.

فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

ويعرض للفنان محمد عبد الرحمن توتا حالياً مسلسل برستيج على منصة yango play، ويشارك فى بطولته مصطفى غريب، دينا، سامى مغاوى، الاء سنان، سامى مغاورى، معاذ نبيل، بسام رجب، راندا، عمر شريف، أمينة البنا، وتأليف إنجى أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

وكان آخر أعمال نسرين أمين في السينما فيلم الدشاش، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.