تشويق درامي.. سامر إسماعيل يشعل حماس متابعيه بمقطع من مسلسل خطيئة أخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:48 مساءً - تجربة دارمية جديدة يخوضها الفنان سامر إسماعيل من خلال مسلسل "خطيئة أخيرة"، المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.

لقطة مثيرة من "خطيئة أخيرة"

وبدء سامر إسماعيل، الترويج للمسلسل من خلال نشر مقطع فيديو قصير لاحد مشاهده عبر صفحته على "إنستغرام" ظهر من خلاله برفقة الفنانة ريم عقلي التي تشاركه بطولة العمل، وتبين وجود علاقة تربطهما وبسببها حاول الثنائي القفز من أعلى منزل "ريم" خوفاً من أن يأتي والدها ويجده معها، في ظل حالة من التشويق والإثارة عبرت عنه الموسيقى التصويرية لهذا المشهد، والتي ازدات مع التعليق الذي أرفقه "سامر" والذي جاء كالتالي: "ما كنت بعرف إنه كذبتي عليكي هلقد رح تكلّفني".

مسلسل خطيئة أخيرة

تدور أحداث العمل حول "هشام" سامر إسماعيل الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر وهي التسلل إلى العالم المظلم لتجار الممنوعات بحثاً عن شقيقته المفقودة، وهذه الرحلة السرية ستضعه في مواجهات خطيرة وصراعات معقدة، يشارك في بطولة المسلسل المنتظر مجموعة من الممثّلين اللبنانيين والسوريين والسعوديين، أبرزهم: عمار شلق، كارلوس عازار، سامر إسماعيل، فوزي المتعب، كارول عبود، رولا بقسماطي، ريان حركة، رشا بلال، وطارق تميم.

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"العميل" تجربة درامية سابقة

جدير بالذكر، أن الفنان سامر إسماعيل كانت له مشاركة دارمية سابقة من خلال مسلسل " العميل" وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "في الداخل".

ويشارك في بطولة هذا العمل المكون من 90 حلقة كوكبة كبيرة من الفنانين سواء من سوريا أو لبنان، ومنهم: وسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من الفنانين الشباب.

ودارت قصة المسلسل حول الأخوين "أمير" و"وسام" الذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية. بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءً من نفس العصابة. بدون علمهما، يعمل الأخوان معًا دون معرفة حقيقتهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

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