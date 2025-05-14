تفاصيل مشاركة كيم كاردشيان ببطولة مسلسل All's Fair

كيم كاردشيان تُجسد شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:48 مساءً - تم بالأمس الثلاثاء 13 مايو، طرح الإعلان الدعائي للمسلسل الجديدوالذي تُشارك في بطولته نجمة تلفزيون الواقعأمام عدد كبير من الفنانين.وخلال أحداث مسلسل All's Fair تُجسد النجمة كيم كاردشيان شخصية مٌحامية مُتخصصة في قضايا الطلاق تُدعى "ألورا غرانت"، وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المُحاميات المتخصصات في قضايا الطلاق ويقررن أن يُغادرن شركة قانونية يسيطر عليها الرجال والبدء في تأسيس مكتبهن الخاص.وظهر خلال الإعلان الدعائي للمسلسل بأن هؤلاء المُحاميات يتميزن بالشخصية القوية والذكاء كما يخُضن معارك قاسية مليئة بالتحديات والأسرار، من خلال تناولهن ودفاعهن عن عدد من النساء بالقضايا الخاصة بهن.ويضم المسلسل عدد كبير من الفنانين والنجمات ومن أبرزهن نييسي ناش، سارة بولسون، تيانا تايلور وأيضًا عدد من النجمات اللاتي حصلوا على جائزة الأوسكار ومن ضمنهن غلين كلوز، نعومي واتس، والظهور الخاص للفنانة جيسيكا سمبسون.وقد روجتلمسلسل All's Fair من خلال حسابها الخاص بـ"إنستغرام" حيث تفاعل معه عدد كبير من جمهورها ومُتابعيها وقاربت مرات الإعجاب به النصف مليون مُعجب خلال 24 ساعة.

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كيم كاردشيان بحفل ميت غالا 2025

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يُذكر أن في مطلع الشهر الجاري حرصت نجمة تلفزيون الواقععلى حضور حفل ميت غالا 2025، والذي يشهد حضور كثيف لنجوم هوليوود وبوليوود من الممثلين والمغنين، وأيضًا أشهر مصممي وعارضي الأزياء والمهتمين بالموضة حول العالم.وخلال حضورها للحفل ارتدت كيم كارداشيان والتي تبلغ من العمر 44 عامًا، فستان طويل من الجلد، مكشوف من الأعلى، أسود اللون، وقبعة كبيرة سوداء أخفت بها جزء كبير من وجهها. ويذكر أنمن أشهر النجمات والمشاهير حضورًا بحفل ميت غالا، على مر السنوات الطويلة الماضية، ودومًا ما تحرص على الظهور بإطلالات غير متوقعة.

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