مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة قولولي مبروك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:48 مساءً - أعلن المطرب مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين المصريين- عن طرح أغنيته الجديدة "قولولي مبروك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات اليوم 14 مايو، في خطوة فنية تُضاف إلى مسيرته الغنائية الحافلة.
مصطفى كامل يروج لأغنيته الجديدة "قولولي مبروك"
جاء الإعلان عن الأغنية عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشر بوسترًا للعمل مرفقًا بتعليق قصير دعى به جمهوره ومحبيه بسماع الأغنية عبر المنصات المختلفة فيما استقبل جمهوره هذه الدعوة بحفاوة كبيرة.
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أغنية "قولولي مبروك"
أغنية "قولولي مبروك" تأتي من ألحان مدين، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري وميكساج هاني محروس." وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:
"محدش يجى يعزينى.. ولا حد يفكر يواسينى، ولا حد يقوللى متزعلش.. خاين خرجته من حياتى.. قفلت وصفيت حساباتى،
عملت اللى انا من كام سنه كان لازم اعمله بس متعملش، قولولى مبروك.. عملت الصح انا وسيبته، قولولى مبروك .. ومش هاتهزنى غيبته،
قولولى مبروك.. أعالج قلبي من طيبته".
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آخر ألبومات مصطفى كامل
وجاءت آخر ألبومات مصطفى كامل باسم "وجع قلبي" والذي صدر عام 2021 وضم 8 أغان ولاقى الألبوم تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، خاصةً مع أغنية "البيت" والتي جاءت من كلماته وألحانه.
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