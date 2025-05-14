مصطفى كامل يطرح أغنيته الجديدة قولولي مبروك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 11:48 مساءً - أعلن المطرب مصطفى كامل -نقيب الموسيقيين المصريين- عن طرح أغنيته الجديدة "قولولي مبروك" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ‏وجميع المنصات اليوم 14 مايو، في خطوة فنية تُضاف إلى مسيرته الغنائية الحافلة. ‏

مصطفى كامل يروج لأغنيته الجديدة "قولولي مبروك"‏

جاء الإعلان عن الأغنية عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث نشر بوسترًا للعمل مرفقًا بتعليق قصير دعى به ‏جمهوره ومحبيه بسماع الأغنية عبر المنصات المختلفة فيما استقبل جمهوره هذه الدعوة بحفاوة كبيرة.‏

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أغنية "قولولي مبروك"‏

أغنية "قولولي مبروك" تأتي من ألحان مدين، وتوزيع موسيقي عمرو الخضري وميكساج هاني محروس."‏ ‏وجاءت بعض كلمات الأغنية كالتالي:

"محدش يجى يعزينى.. ولا حد يفكر يواسينى، ولا حد يقوللى متزعلش.. خاين خرجته من حياتى.. ‏قفلت وصفيت حساباتى،

عملت اللى انا من كام سنه كان لازم اعمله بس متعملش، قولولى مبروك.. عملت الصح انا وسيبته، قولولى مبروك .. ومش هاتهزنى ‏غيبته،

قولولى مبروك.. أعالج قلبي من طيبته".‏

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آخر ألبومات مصطفى كامل ‏

وجاءت آخر ألبومات مصطفى كامل باسم "وجع قلبي" والذي صدر عام 2021 وضم 8 أغان ولاقى الألبوم تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، ‏خاصةً مع أغنية "البيت" والتي جاءت من كلماته وألحانه.‏



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