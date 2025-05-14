وئام مجدي تنضم إلى فيلم "عكس عكاس"

ميرنا وليد - بيروت - انضمت الممثلة المصرية وئام مجدي إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجديد "عكس عكاس"، إلى جانب الممثل محمد عبد الرحمن "توتا"، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم قريبًا، بينما لا يزال اختيار باقي أبطال العمل جارياً، وتبدأ وئام حالياً تحضيراتها للدور، في أول تجربة سينمائية لها بعد نجاحها اللافت في موسم دراما رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسل "الكابتن" المؤلف من 15 حلقة، من إخراج معتز التوني، و مسلسل "أهل الخطايا" الذي أخرجه رؤوف عبد العزيز، إلى جانب نخبة من الممثلين.

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