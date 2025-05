الحكم على نجم بريطاني شهير بالسجن بعد دفعه ملكة جمال السويد من أعلى الدرج

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة إسبانية بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على نجم برنامج الواقع البريطاني "Towie"، جيمس أرجنت، بعد اعتدائه على صديقته السابقة، ملكة جمال السويد نيكولين آرثورسن، خلال عطلة جمعتهما في منتجع "لا كالا دي ميخاس" بمنطقة كوستا ديل سول، وبحسب صحيفة "ذا صن"، اندلع خلاف حاد بين الطرفين داخل إحدى الشقق، ما أثار ذعر الجيران الذين سمعوا صراخًا مدويًا وأبلغوا الشرطة.

وخلال المشادة، دفع أرجنت نيكولين ما تسبب في سقوطها على السلالم وإصابتها، حيث نُقلت لاحقًا إلى المستشفى.

أرجنت، الذي اشتهر من خلال برنامج "The Only Way Is Essex"، تم اعتقاله وخضع للتحقيق، ثم أقرّ أمام المحكمة بتهمة العنف المنزلي. وتضمّن الحكم أيضاً منعه من الاتصال بنيكولين لمدة عامين. يُذكر أن العلاقة بينهما، والتي استمرت 11 شهرًا، انتهت فور وقوع الحادثة، في حين عبّر أرجنت عن ندمه، مشددًا أنه لم يكن يقصد إيذاءها.