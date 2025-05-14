مهرجان كان 2025.. نسرين طافش على السجادة الحمراء لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - حرصت الفنانة نسرين طافش على حضور العرض الخاص لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم توم كروز المقام على هامش فعاليات الدورة الـ 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث تواجدت نسرين طافش على السجادة الحمراء التي تسبق انطلاق عرض الفيلم، الذي يحضره عدد من نجوم السينما والمشاهير. وقد تألقت الفنانة نسرين طافش بفستان طويل باللون الأزرق.

حضور ثالث للنجم العالمي توم كروز في كان

ويشارك توم كروز فى مهرجان كان السينمائي الدولي للمرة الثالثة، حيث حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away"، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان. وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

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الاعلان الترويجي لفيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" طُرح في إبريل الماضي، وكشف تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، وظهر توم كروز، خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلّق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما ظهر كذلك وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم.

فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بمن في ذلك: فينج رامز، وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان، بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة، ويظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

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يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا، وتم إختيار فيلم "PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الإفتتاح والذي يعد التجربة الأولي لها بالأفلام الروائية الطويلة كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظى به أي مخرج آخر من قبل.

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