ريا أبي راشد توجه رسالة شكر لكل من هنأها بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - احتفلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بيوم ميلادها، حيث شاركت متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تطفئ الشمعة التي زينت قالب الحلوى الصغير، وسط أجواء من الفرح والامتنان، وأرفقت ريا الفيديو برسالة عبرت فيها عن سعادتها قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على هذا الكم الهائل من الرسائل، أشعر دائمًا بأنني محبوبة جدًا من قبل معجبيني وأصدقائي وعائلتي.

ريا أبي راشد تحتفل بيوم ميلادها برفقة أصدقائها

وأشارت ريا أبي راشد في رسالتها إلى أنها تمكنت من الاحتفال بهذه المناسبة مع صديقاتها، ووصفت تلك اللحظات بأنها كانت "مميزة للغاية"، مؤكدة شعورها بالامتنان تجاه كل من شاركها هذه الذكرى.

واختتمت منشورها بجملة مختصرة، قائلة: "والآن سأذهب إلى فعاليات كان".

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ريا أبي راشد توجه رسالة لـ يسرا من على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي

وحضرت الإعلامية ريا أبي راشد حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وتألقت ريا أبي راشد بفستان مميز بلون الشيكولاتة، وحرصت ريا على توثيق لحظة حضورها لحفل افتتاح المهرجان بمجموعة صور نشرتها عبر صفحتها على"إنستغرام" ظهرت من خلاله برفقة عدد من النجمات أبرزهن الفنانة المصرية يسرا، وفي تعليقها الذي أرفقته بالصور عبرت عن مدى حبها واعتزازها بالعلاقة التي تجمعها بـ "يسرا" قائلة: "حفل افتتاح مهرجان لهذا العام مع حبيبتي المفضلة".

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