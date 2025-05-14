بفيديو طريف تامر حسني يترقب حفله الغنائي مع الشامي بمصر

تامر حسني يمازج الشامي ويدعوه لحفل بمصر

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تامر حسني والشامي في دبي نهاية مايو الجاري

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - أعلن الفنان، عبر تعليق مرفق بفيديو طريف يجمعه بالفنان، عن ترقبه لحفل جديد يجمعهما سويًا بمصر وذلك عبر ‏حسابه الخاص بـ"إنستغرام".‏وجاء الإعلان عبر مقطع فيديو ظهر خلاله الاثنان في موقف كوميدي، بعد أن اصطدم أحد الأشخاص بـ، ليرد الأخير ‏مازحًا: "في إيه يا عم، ما تحاسب يا اسطى"، فرد تامر حسني ضاحكًا: "يا اسطى يا شامي، وصلت لـ يا اسطى، حييجي مصر دلوقتي ‏حالاً، يلا"‏.وعلقعلى الفيديو قائلًا: "بعد ياسطى دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الشوام الغالي". ‏يذكر أنه سوف يُحيي الفنانانحفلاً غنائيًا مشتركًا لأول مرة في تاريخهما الفني على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي ‏يوم 31 مايو 2025، في ليلة موسيقية تُجسد لقاءً بين جيلين فنيين: "نجم الجيل" تامر حسني، و"الصوت العَصري" الشامي.‏

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ألبوم "لينا معاد" وأغاني فيلم "ريستارت"

من جهة أخرى، كشفعن تفاصيل ألبومه الجديد "لينا معاد"، الذي سيُنافس به ضمن ألبومات موسم صيف 2025. ‏حيث أوضح عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" أن أغاني فيلمه القادم "ريستارت" – المقرر عرضه في دور السينما ‏يوم 29 مايو – ستُضاف إلى الألبوم كـ "bonus tracks"، لتكون متاحة على جميع المنصات الموسيقية. ‏وأضاف: "أغاني الفيلم خاصة بأحداث جوا الفيلم، بس موجودة في الألبوم عشان كل الـplatforms يبقى عليهم إنتاج العام كله مع ‏بعض"‏.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».