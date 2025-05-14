بفيديو طريف تامر حسني يترقب حفله الغنائي مع الشامي بمصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - أعلن الفنان تامر حسني، عبر تعليق مرفق بفيديو طريف يجمعه بالفنان الشامي، عن ترقبه لحفل جديد يجمعهما سويًا بمصر وذلك عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام".
وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "بعد ياسطى دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الشوام الغالي".
حيث أوضح عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" أن أغاني فيلمه القادم "ريستارت" – المقرر عرضه في دور السينما يوم 29 مايو – ستُضاف إلى الألبوم كـ "bonus tracks"، لتكون متاحة على جميع المنصات الموسيقية.
وأضاف: "أغاني الفيلم خاصة بأحداث جوا الفيلم، بس موجودة في الألبوم عشان كل الـplatforms يبقى عليهم إنتاج العام كله مع بعض".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
تامر حسني يمازج الشامي ويدعوه لحفل بمصروجاء الإعلان عبر مقطع فيديو ظهر خلاله الاثنان في موقف كوميدي، بعد أن اصطدم أحد الأشخاص بـ الشامي، ليرد الأخير مازحًا: "في إيه يا عم، ما تحاسب يا اسطى"، فرد تامر حسني ضاحكًا: "يا اسطى يا شامي، وصلت لـ يا اسطى، حييجي مصر دلوقتي حالاً، يلا".
وعلق تامر حسني على الفيديو قائلًا: "بعد ياسطى دي يا شامي، أقدر أقولك إنك جاهز دلوقتي لحفلتنا في مصر، أبو الشوام الغالي".
View this post on Instagram
A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)
تامر حسني والشامي في دبي نهاية مايو الجارييذكر أنه سوف يُحيي الفنانان تامر حسني والشامي حفلاً غنائيًا مشتركًا لأول مرة في تاريخهما الفني على مسرح كوكاكولا أرينا في دبي يوم 31 مايو 2025، في ليلة موسيقية تُجسد لقاءً بين جيلين فنيين: "نجم الجيل" تامر حسني، و"الصوت العَصري" الشامي.
https://www.instagram.com/p/DI4Gz8FoLJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DI4Gz8FoLJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DI4Gz8FoLJQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنك قراءة.. تامر حسني يكشف الوجه الآخر لـ التيك توك في فيلم ريستارت
ألبوم "لينا معاد" وأغاني فيلم "ريستارت"من جهة أخرى، كشف تامر حسني عن تفاصيل ألبومه الجديد "لينا معاد"، الذي سيُنافس به ضمن ألبومات موسم صيف 2025.
حيث أوضح عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بـ"إنستغرام" أن أغاني فيلمه القادم "ريستارت" – المقرر عرضه في دور السينما يوم 29 مايو – ستُضاف إلى الألبوم كـ "bonus tracks"، لتكون متاحة على جميع المنصات الموسيقية.
وأضاف: "أغاني الفيلم خاصة بأحداث جوا الفيلم، بس موجودة في الألبوم عشان كل الـplatforms يبقى عليهم إنتاج العام كله مع بعض".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».