يسرا تتألق على السجادة الحمراء لفيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning في مهرجان كان

عودة الجناح المصري في مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - تألقت الفنانة المصريةبفستان ذهبي فاخر، على السجادة الحمراء لفيلمبطولة النجم العالمي، والمقام على هامش فعاليات الدورة الـ 78 منحيث حضرت برفقة الأستاذمستشاروالمنتج السينمائي.

وتتواجد يسرا في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورة هذا العام، في الوقت الذي يعود تواجد الجناج المصري في مهرجان كان مرة أخرى، وذلك بتنظيم مشترك بين لجنة مصر للأفلام، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تسليط الضوء على السينما المصرية وربطها بالمشهدين العربي والعالمي، وبناء شراكات قوية مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة النجم العالمي توم كروز بفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning في مهرجان كان السينمائي تعد الثالثة، حيث حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away"، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان. وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning

الاعلان الترويجي لفيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" طُرح في إبريل الماضي، وكشف تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، وظهر توم كروز، خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلّق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما ظهر كذلك وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم.

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بمن في ذلك: فينج رامز، وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان، بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة، ويظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

يُذكر أن دورة مهرجان كان السينمائي 2025 تأتي تحت شعار العودة إلى الرومانسية والطابع الفرنسي الكلاسيكي العريق للملتقى السينمائي الأبرز عالميًا، وتم إختيار فيلم "PARTIR UN JOUR" للمخرجة أميلي بونان للعرض بحفل الإفتتاح والذي يعد التجربة الأولى لها بالأفلام الروائية الطويلة كما يعد اختيار الفيلم بمثابة تكريم لم يحظ به أي مخرج آخر من قبل.

