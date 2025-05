Mission Impossible.. رحلة نجاح سينمائي امتدت لسنوات

Mission Impossible نجاح استمر لما يُقارب الثلاثون عامًا

نجوم وأبطال Mission: Impossible - The Final Reckoning يجتمعون بـ مهرجان كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - بدأت منذ قليل فعالية السجادة الحمراء لعرض الجزء الجديد من سلسلة أفلامعلى هامش فعاليات الدورة الـ78 من، ويعد فيلمهو الجزء الثامن من تلك السلسلة التي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم ومن المُرجح أن يكون نهاية تلك السلسلة السينمائية للنجمTom Cruise.تعد سلسلة أفلام Mission Impossible واحدة من أشهر الأفلام السينمائية التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم منذ بدء عرضها وحتى الآن، حيث تم تقديم 7 أجزاء من فيلم Mission Impossible والتي جسد بطولتها النجم العالمي توم كروز.ودارت أحداث فيلم Mission Impossible في إطار من الأكشن والتشويق والجاسوسية وهي مستوحاه من مسلسل تلفزيوني أمريكي تم إنتاجه في فترة الستينيات وحقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.ومع منتصف التسعينيات تم تقديم Mission Impossible للمرة الأولى في فيلم سينمائي وجاء من إخراج بريان دي بالما والذي يعد من أبرز أفلامه "scarface" والذي تعاون من خلاله مع النجم آل باتشينو.وقد حقق فيلم Mission Impossible نجاحًا كبيرًا سواء على المستوى الجماهيري أو النقدي ليتم تقديم الجزء الثاني منه عام 2000 وجسد من خلاله أيضًا النجم توم كروز شخصية "إيثان هانت" وجاء الفيلم من إخراج جون وو، وظل النجاح الكبير الذي حققه الفيلم له صدى كبير ليتم بعد مرور 6 سنوات عرض الجزء الثالث منه والذي أخرجه جيه جيه أبرامز صاحب النجاح في إخراج جزئين من سلسلة أفلام "Star Wars".يُمكنكم قراءة: جلسة تصوير ترويجية لـ توم كروز وفريق Mission: Impossible –The Final Reckoning في كان 2025وعلى الرغم من نجاح النجمفي تقديم العديد من الأفلام السينمائية الناجحة إلا أن سلسلة أفلام Mission Impossible تظل من أبرز المحطات المُضيئة في مسيرته السينمائية مما جعله في عام 2011 يُقدم الجزء الرابع منه من خلال فيلم " Mission: Impossible - Ghost Protocol" وجاء من إخراج براد بيرد، وفي عام 2015 يتم عرض الجزء الخامس من الفيلم بعنوان " Mission: Impossible - Rogue Nation" من إخراج كريستوفر ماكويري والذي أخرج تباعًا الأجزاء الأخيرة من الفيلم.تعاون عقب ذلك النجممع المُخرج كريستوفر ما كويري بالأجزاء الأخيرة من سلسلة أفلام Mission Impossible وجاءت كالتالي: " Mission: Impossible – Fallout – 2018، Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One – 2023، Mission: Impossible - The Final Reckoning – 2025".يُذكر أن اجتمع النجم العالميبطل فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning وطاقم العمل بقصر المهرجانات اليوم في مهرجان كان السينمائي لالتقاط بعض الصور الترويجية للفيلم، وإمضاء الأوتوغرافات، وإجراء أحاديث جانبية مع الصحفيين والجمهور.وظهر برفقة، كلّ من بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، وهانا وادينغهام، والمخرج كريستوفر ماكوايري، وتراميل تيلمان، وإيساي موراليس، وسايمون بيج. ومن المقرر أن يتم عرض الجزء الثامن من سلسلة أفلام Mission Impossible بدُور السينما في 23 مايو 2025.