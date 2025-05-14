توم كروز يشعل أجواء مهرجان كان السينمائي بحضور العرض الأول لفيلمه Mission: Impossible – The Final Reckoning

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 10:19 مساءً - في ثاني أيام مهرجان كان السينمائي- الذي انطلقت فعالياته أمس 13 مايو وتستمر حتى 24 مايو الجاري- تستمر السجادة الحمراء في استقبال ضيوف المهرجان حيث يتلاقى الفن بالموضة والأناقة، وتستمر العروض السينمائية المشاركة في مختلف أقسام المهرجان التي تجمع كوكبة من أبرز نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتُعتبر رد كاربت اليوم مميزة للغاية، حيث تشهد لقاء نجوم فيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning للنجم العالمي توم كروز Tom Cruise، مع الجمهور، لالقاط الصور التذكارية من أمام قصر المهرجانات.

توم كروز نجم رد كاربت ثاني ايام مهرجان كان السينمائي

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بأناقة هوليوودية خطفت الأضواء، عاد النجم الأسطورة توم كروز بكامل جاذبيته لـ مهرجان كان السينمائي في ثاني أيامه ليشهد العرض الأول والخاص للجزء الثامن من سلسلة المهمة المستحيلة Mission Impossible والذي جاء تحت عنوان Mission: Impossible – The Final Reckoning. وانضم لـ توم كروز فريق العمل وهم: بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، هانا وادينغهام، المخرج كريستوفر ماكوايري، تراميل تيلمان، إيساي موراليس، وسايمون بيغ.

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وكان أيضاً من المميز في رد كاربت اليوم، الأداء الحي لموسيقى المهمة المستحيلة الشهيرة التي لم تفارق الفيلم في أي جزءٍ له، وذلك من أمام قصر المهرجانات. أما عند وصول طاقم الفيلم للسجادة الحمراء، فقد استعانت إدارة المهرجان بأوركسترا عازفين اصطفوا على درجات السلم المؤدي لقاعة العرض أمام قصر المهرجانات، بآلاتهم الموسيقية، لأداء موسيقى Mission Impossible بأداءٍ مبهر هتف له جميع الحضور.

وكان من بين حضور رد كاربت فيلم Mission Impossible النجمة نسرين طافش، يسرا، زوي سالدانا، آندي ماكدويل، كيم غو- يون، هالي بيري، إيفا لونغوريا، هيدي كلوم، ليتيتيا كي، ديميتري رسَّام، وآخرون.

يُذكر أن مشاركة توم كروز في المهرجان هي الثالثة له؛ فقد حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away"، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان. وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

توم كروز يتخطى حدود الأكشن في الجزء الثامن

يكشف الإعلان الترويجي الكامل لفيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning" تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، ومنح الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن التي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كلٌّ من: هانا وادينغهام، ونيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

وظهر توم كروز، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلّق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم.

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بمن في ذلك: فينج رامز، سيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان، بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة.

وسوف يظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، هايلي أتويل، شيا ويغهام، بوم كليمينتيف، هنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

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