ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المصري محمد رمضان محبيه بطرح أغنيته الجديدة "البابا راجع"، عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى، وهي من كلمات مؤمن تربو، ألحان و توزيع إيهاب كولبكس، و يأتي هذا العمل بعد أيام من إطلاقه لأغنية "سهران على النيل" التي تعاون فيها مع الديزل، إلى جانب أغنية "رمادونا"، ما يعكس وتيرة إنتاج متسارعة و نشاطاً فنياً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، حيث يواصل محمد رمضان حضوره الفني اللافت من خلال تنويع الأغاني و تقديم محتوى غنائي مكثّف لمحبيه و عشاقه في الوطن العربي.

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يواصل سلسلة إصداراته الغنائية بـ طرحه أغنية "البابا راجع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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