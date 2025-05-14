سيدة الأدوار المركبة .. كيت بلانشيت تُطفئ شمعتها الـ 55

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل النجمة الأسترالية كيت بلانشيت اليوم بعيد ميلادها الـ55، وسط إشادة دائمة بمسيرتها الفنية الإستثنائية التي جعلتها واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في تاريخ السينما الحديثة، بلانشيت، التي أذهلت الجمهور بأدائها في أفلام مثل Blue Jasmine وElizabeth وTÁR، لا تزال تثبت أن العمق، الجرأة، والاختيارات الذكية قادرة على صنع أيقونة سينمائية حقيقية.
تميزت بلانشيت بقدرتها الفريدة على الغوص في شخصيات معقدة، والتنقّل بسلاسة بين الدراما والمغامرة والفنتازيا، فحصدت الجوائز الكبرى من أوسكار إلى غولدن غلوب وبافتا، دون أن تفقد تواضعها وأناقتها الراقية التي جعلتها رمزًا للجاذبية الفكرية والجمالية معًا، وبين التمثيل والإنتاج والدفاع عن قضايا البيئة وحقوق الإنسان، تواصل كيت بلانشيت إلهام جيل كامل من الفنانين والمشاهدين حول العالم، لتؤكد أن العمر ليس إلا رقمًا، وأن الشغف لا يشيخ.
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