شكرا لقرائتكم خبر عن من مهرجان القاهرة إلى كان: الـdress code له احترامه والنجوم عليهم مسئولية والان مع تفاصيل الخبر

أعاد مهرجان كان السينمائي الأذهان إلى قرار الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة والذى دعى فيه النجوم للالتزام بالـdress code، أثناء حضور مهرجان القاهرة السينمائى، حيث أصدر المهرجان إقرارا مشابها لمكافحة العري والفساتين ذات الذيول الطويلة التي تعرقل تدفق السجادة الحمراء وعملية الجلوس بأريحية في صفوف مسرح حفل الافتتاح، وفي الوقت الذي أثار ضجة كبيرة وقت مهرجان القاهرة، كان الالتزام في مهرجان كان بالقرار واضحا وأول من طبقته كانت النجمة هالي بيري والتي اضطرت إلى تغيير فستان حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي لتمتثل للقواعد الجديدة للسجادة الحمراء رغم أنها عضو لجنة تحكيم وهو ما يعكس احترامها لقرارات المهرجان وفي نفس الوقت شعورا بالمسئولية.

وكان من المفترض أن ترتدى فستانا من تصميم جوراف جوبتا، لكنها استبدلت فستانها الأصلى بفستان من جاكيموس بعد الإعلان عن القواعد الجديدة، وأوضح مسئولو المهرجان أن الهدف ليس تنظيم الملابس بحد ذاتها، ولكن منع العاري الكامل على السجادة الحمراء، بما يتوافق مع الإطار المؤسسي للمهرجان والقانون الفرنسي.