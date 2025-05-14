لطيفة التونسية بإطلالة دنيم كاجوال .. وتستشير الجمهور حول ألبومها المقبل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة لطيفة التونسية مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال و شبابية إعتمدت فيها على الدنيم بالكامل، وإختارت لطيفة تنسيق جاكيت جينز واسع مع بنطال دنيم بقصّة فضفاضة، ونسّقت تحته توب بلون حيادي، مع حذاء رياضي أبيض بتصميم ضخم، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة باللون الذهبي و تسريحة شعر منسدلة، و بدت بستايل شبابي وعفوي يعكس طابعاً عملياً و أنيقاً، كالعادة.



الصور نالت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين أبدوا إعجابهم بالبساطة في الإطلالة و الإختيار المناسب للألوان و الخامات.

ولم تقتصر مشاركة لطيفة على الصور فقط، بل وجّهت أيضًا سؤالاً مفتوحًا إلى جمهورها حول ألبومها القادم، وكتبت:

"عايزين كام أغنية في الألبوم؟

وعايزين تسمعوه مرة واحدة ولا على أجزاء؟

وتحبوا اسمه يكون من أسامي الأغاني ولا #Latifa2025؟

ساعدوني واكتبولي مقترحاتكم "