بعد سنوات من الجدل.. أحمد حسن وزينب يكشفان حقيقة مقاطع المقالب

ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب عن الساحة الرقمية، عاد الثنائي المصري أحمد حسن وزينب لإثارة الجدل من جديد، وهذه المرة من خلال اعتراف صريح حول طبيعة المحتوى الذي اشتهرا به لسنوات، ففي فيديو حديث نشراه عبر صفحتهما، كشفا أن غالبية المقالب التي قدّماها لم تكن حقيقية، بل مصنوعة ومُفتعلة، وقالا في الفيديو: "المقالب كانت تحقق مشاهدات هائلة مقارنة بالمحتوى العادي، لذلك لجأنا إلى صناعتها.

.. 80% منها كانت مزيفة". واستثنى الثنائي مقلبًا واحدًا وصفاه بـ"الحقيقي والصعب"، وهو ما يُعرف بـ"مقلب الموت" الذي نفّذاه خلال فترة خطوبتهما، ويُذكر أن أحمد حسن وزينب كانا قد واجها موجة انتقادات حادة بسبب استخدام طفلتهما في مقاطع فيديو أثارت الجدل، ما دفع السلطات في عام 2020 إلى القبض عليهما بتهمة تعريض حياة الطفلة للخطر. وأُطلق سراحهما لاحقًا بكفالة، لكن القضية أثارت نقاشًا واسعًا حول مسؤولية المؤثرين والمعايير الأخلاقية في صناعة المحتوى الرقمي.