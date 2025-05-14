جلسة تصوير ترويجية لـ توم كروز وفريق Mission: Impossible –The Final Reckoning في كان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 07:34 مساءً - قبل ساعات من السجادة الحمراء، والعرض الخاص لفيلم Mission: Impossible – The Final Reckoning، في مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025 بدورته الـ78، وهي السلسلة الثامنة لسلسلة أفلام الأكشن الأمريكية الشهيرة Mission: Impossible والمتوقع أن تكون الأخيرة، خضع صناع العمل لجلسة تصوير ترويجية.

طاقم عمل Mission: Impossible – The Final Reckoning في كان 2025

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منذ قليل، اجتمع النجم العالمي توم كروز بطل الفيلم، وطاقم العمل، بقصر المهرجانات؛ لالتقاط بعض الصور الترويجية للفيلم، وإمضاء الأوتوغرافات، وإجراء أحاديث جانبية مع الصحفيين والجمهور.

وظهر برفقة توم كروز، كلّ من بوم كليمنتيف، أنجيلا باسيت، هايلي أتويل، وهانا وادينغهام، والمخرج كريستوفر ماكوايري، وتراميل تيلمان، وإيساي موراليس، وسايمون بيج. ومن المقرر عرض الفيلم بدُور السينما في 23 مايو 2025.

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يذكر أن مشاركة كروز في المهرجان هي الثالثة له في كان؛ فقد حضر المهرجان لأول مرة عام 1992 للترويج لفيلمه "Far and Away"، والذي شاركته البطولة فيه نيكول كيدمان. وفي عام 2022، عاد مع طاقم عمل فيلم "Top Gun: Maverick" لعرض الجزء الثاني من فيلم "Top Gun"، كما حصل كروز على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل ذلك العام.

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توم كروز يتخطى حدود الأكشن في الجزء الثامن



وأُصدر الإعلان الترويجي الكامل لفيلم "Mission: Impossible - The Final Reckoning"، في إبريل الماضي، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن حبكة الجزء الثامن من سلسلة أفلام "مهمة مستحيلة"، ومنح الجمهور نظرة عن الدراما والأكشن التي يحملها الجزء الجديد، كما يُلقي لمحة على الشخصيات التي يؤديها كلٌّ من: هانا وادينغهام، ونيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

وظهر توم كروز Tom Cruise، المعروف بتجاوزه حدود الأكشن في السلسلة من خلال شخصية العميل "إيثان هانت"، وهو معلّق على جانب طائرة، وكذلك وهو على متن حاملة طائرات، كما يظهر وهو يمارس رياضة الغوص تحت الماء في العرض الترويجي للفيلم.

ويعود عدد من الشخصيات المحبوبة الأخرى لأداء أدوارهم في السلسلة الجديدة، بمن في ذلك: فينج رامز، وسيمون بيج، اللذان سيعودان إلى فريق إيثان، بدور فني الكمبيوتر في شركة IMF، ولوثر تيكيل، الذي يقوم بدور الوكيل الفني الميداني في الشركة.

وسوف يظهر في الجزء الثامن أيضاً كلٌّ من: فانيسا كيربي، وهايلي أتويل، وشيا ويجهام، وبوم كليمينتيف، وهنري تشيرني، الذين شاركوا جميعاً في بطولة الجزء السابع.

وسيبدأ الجزء الثامن من حيث انتهى الجزء السابع؛ حيث يعمل إيثان وفريقه على إيقاف غابرييل والكيان قبل فوات الأوان. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة. ولكن وفقاً للإعلان الترويجي؛ فإن "مصير كل الأشخاص" في خطر.

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