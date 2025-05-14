مهرجان كان 2025: روبرت دي نيرو يتحدث عن والده والسينما والموت في جلسة حوارية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 07:34 مساءً - بعد أن تم تكريم النجم العالمي روبرت دي نيرو بالسعفة الذهبية، أمس، خلال افتتاح الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي لعام 2025، حلّ دي نيرو اليوم ضيفًا على جلسة حوارية قدمها مدير المهرجان تييري فريمو، وأدارها الفنان التشكيلي والمخرج السينمائي الفرنسي جيه آر، وسط حضور غفير من محبي السينما والصحفيين لتغطية الحدث الذي أُقيم في قاعة ديبوسي.

جلسة حوارية لروبرت دي نيرو في مهرجان كان 2025

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كشف روبرت دي نيرو، البالغ من العُمر 81 عامًا، خلال النقاش المثمر، عن الفيلم الوثائقي الجديد عن والده الفنان التشكيلي الراحل روبرت هنري بوب دي نيرو، المعروف باسم روبرت دي نيرو الأب، والذي يوثق رحلته ومسيرته في الرسم والفن، ويخرج الفيلم جيه آر.

وتم عرض لقطات ترويجية للفيلم الوثائقي خلال المؤتمر، وتضمن المقطع صورًا مكبرة لوالد دي نيرو، الرسام الذي توفي عام 1993، مُلتقطة في أنحاء مدينة نيويورك، بالإضافة إلى ظهور للمخرج مارتن سكورسيزي.

وعلى الرغم من أن العديد من إجابات دي نيرو على أسئلة جيه آر حول الفيلم كانت قصيرة وظهر عليه التأثر، إلا أن الإعلان التشويقي شهد انفتاحه أكثر حول رحلته مع أبيه بالإضافة إلى تجربته المؤلمة مع وفاته.

وإلى جانب ظهور سكورسيزي في الفيلم، قال جي آر إن ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم لنيرو جائزة السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان، يشارك أيضًا في المشروع.

وخلال المحادثة، قال دي نيرو إنه غير متأكد تمامًا من موعد عرض الفيلم وأن الإنتاج قد يستمر حتى بعد وفاته. وعندما سُئل دي نيرو عما إذا كان يخاف من الموت، قال: "ليس لدي خيارًا، لذا قد يكون من الأفضل ألا أخاف منه".

وسُئل أيضًا عن الوضع الراهن للسينما اليوم، فأجاب: "أرغب دائمًا في عرض أفلام في دور سينما كهذه، لأن هناك فرقًا بين خوض تجربة في دار سينما وخوضها بمفردك.. إن التواجد بدار سينما، وتجربة ما يُعرض معًا، أمر مميز. ولا يمكن إنكار ذلك".

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روبرت دي نيرو يتسلم جائزة السعفة الذهبية الفخرية من ليوناردو دي كابريو

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في لحظة وكأنها شريط سينمائي يصور مسيرته الفنية الممتدة لسنوات طويلة، حصل الممثل والمنتج والمخرج روبرت دي نيرو، أمس، على جائزة السعفة الذهبية الفخرية تكريماً لمشواره الفني وإرثه الكبير في الأرشيف السينمائي الدولي، في أول أيام انطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، المقرر أن تستمر حتى يوم 24 مايو الجاري. وقد رصدت عدسات المصورين لحظة وصول روبرت دي نيرو قصر المهرجانات رفقة زوجته تيفاني تشين على السجادة الحمراء، قبل التوجه لقاعة حفل الإفتتاح.

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وعند وصول روبرت دي نيرو، وقف الجمهور وهتف له بحرارة، وانضمّ إلى النجم البالغ من العمر 81 عامًا، على المسرح نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو، الذي قدّم له جائزة السعفة الذهبية في لحظة ترددت فيها كل كلمات الشكر والامتنان.

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