بهاء الدين محمد يعود بعد إجرائه عملية برسالة طمأنينة لجمهوره.. إليكم التفاصيل

بهاء الدين محمد يطلب من محبيه الدعاء له

بهاء الدين محمد تاريخ كبير من التعاون مع كبار نجوم الغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 07:34 مساءً - أعلن الشاعر الغنائي المصري الكبير، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خضوعه لعملية ‏جراحية بسيطة مؤخرًا، مؤكدًا لجمهوره ومحبيه أن حالته الصحية مستقرة وأنه تجاوز العملية بنجاح.وقد نشر بهاء الدين محمد رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" قال فيها:‏ "الحمد لله، عملية بسيطة وعدّت على خير. أعتذر لكل ‏اللي كلموني وماقدرتش أرد... أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر.. ادعوا لي".وتفاعل جمهوره ومتابعوه بشكل واسع مع المنشور، معربين عن سعادتهم بتجاوزه الأزمة الصحية، ومتمنين له الشفاء التام ودوام الصحة.‏هو واحد من أبرز شعراء الأغنية في العالم العربي، بدأ مشواره الفني في أوائل التسعينيات، وتمكن من ترك بصمة ‏واضحة في صناعة الموسيقى والغناء، حيث تميّزت كلمات بهاء الدين بالحكايات الذكية والإيقاعات العصرية وكتب كلمات العديد من ‏الأغاني الناجحة لكبار نجوم الغناء مثل أغاني: "وهي عاملة إيه- عمرو دياب"، "مكانك – أنغام"، "أنا كتير – شيرين عبد الوهاب"، ‏‏"رجعت من السفر – إيهاب توفيق".‏

يمكنك قراءة.. لوك عمرو دياب الجديد يجعله في صدارة الترند..هكذا ظهر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».