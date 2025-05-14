سماء بلا أرض.. مشاركة مُميزة للسينما التونسية في مهرجان كان 2025 

أحداث وفريق عمل فيلم "سماء بلا أرض"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 07:34 مساءً - تشهد فعاليات الدورة الـ 78 مناليوم افتتاحمن خلال عرض الفيلم التونسيوالذي يعد العرض العالمي الأول للفيلم.كما سيشهد فيلم "سماء بلا أرض" للمُخرجة التونسية أريج السحيري ثلاثة عروض أخرى خلال فعاليات مهرجان كان 2025، حيث سيُقام عرضان للفيلم غداً الخميس، وعرض آخر يوم الجمعة القادمة.ويعد فيلم "سماء بلا أرض" هو التجربة الثانية بالأفلام الروائية الطويلة للمخرجة أريج السحيري، كما شاركت في كتابته أيضاً مع أنا سينيك، مليكة سيسيل لوات.ويُعتبر فيلم "سماء بلا أرض" مستوحى من أحداث حقيقية، وتدور حول شخصية "ماري"، وهي صحفية سابقة وقسيسة تعيش في تونس، ويصبح منزلها ملاذاً لكل من "ناني"، وهي أم شابة تسعى لمستقبل أفضل، و"جولي" الطالبة التي تحمل آمال عائلتها، ويُشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحدياً لحالة التضامن التي يعيشونها في مناخ اجتماعي، متوتر مما يكشف عن هشاشة وقوة شخصياتهما.يُمكنكم قراءة: حضور سعودي لافت في قائمة الـ 101 الأكثر تأثيراً في صناعة السينما العربيةويُشارك ببطولة فيلم "سماء بلا أرض" كل من آيسا مايغا، ليتيسيا كي، ديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جرايا، والفيلم من تصوير فريدا مرزوق، وهي المصورة السينمائية الفرنسية التونسية التي سبق لها العمل مع المخرجة أريج السحيري في فيلم "تحت الشجرة".

يمكنك قراءة.. أريج السحيري للمرة الثانية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم سماء بلا أرض

مُشاركة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالدورة 78 من مهرجان كان

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يُذكر أن الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي الدولي تشهد مُشاركةمن خلال 4 أفلام مدعومة تُعرض لأول مرة ضمن أقسام المهرجان المختلفة، وتأتي تلك المُشاركات كخطوة تعكس التزام المؤسسة بدعم المواهب السينمائية من العالم العربي وإفريقيا وآسيا.كما تُنظم المؤسسة مبادرتها السنويةاحتفاءً بمساهمات نسائية بارزة في صناعة السينما، من بينهن النجمة المصرية، والنجمتان السعوديتان. وتعزز المؤسسة حضورها في سوق مهرجان كان، عبر الجناح السعودي، مقدمةً جلسة تعريفية تسلّط الضوء على برامجها الداعمة لصنّاع الأفلام حول العالم.

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