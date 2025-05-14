أول تعليق من جورح وسوف بعد شائعة وفاته

ميرنا وليد - بيروت - وجه الفنان السوري جورج وسوف، رسالة إمتنان عبر حسابه، وجّه فيها الشكر للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، وكتب الوسوف: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”، وتابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها.
موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”، وإختتم: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة”.
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