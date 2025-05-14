إليكم مستجدات حالة بهاء الدين محمد الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الشاعر الغنائي المصري بهاء الدين محمد جمهوره على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية وصفها بالبسيطة. ونشر عبر حسابه منشورًا شكر فيه كل من تواصل للإطمئنان عليه، وكتب: "الحمد لله عملية بسيطة وعدت على خير... أعتذر لكل اللي كلموني وماقدرتش أرد... أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر... إدعولي"، وكان الشاعر قد احتفل الشهر الماضي بزفاف إبنه، وسط حضور فني لافت ضم عدد كبير من الموسيقيين، منهم محسن جابر، أنوشكا، محمد رفاعي، يسرى الفخراني، ممدوح موسى ووليد سعد، والذين أضفوا أجواءً من البهجة على المناسبة.

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