جامعة سيدة اللويزة تقيم العيد الـ 38 لتأسيسها بحضور أسامة الرحباني وجيسيكا عازار

ميرنا وليد - بيروت - أقامت جامعة سيدة اللويزة، يوم الجمعة 9 ايار/مايو 2025، العيد الـ 38 لتأسيس الجامعة الذي حمل عنوان: نحييِ تراثنا، في الحرم الرئيسي في منطقة ذوق مصبح بحضور وزيرة السياحة الدكتورة لور الخازن لحّود ممثلة بالأستاذ غسان حداد، المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، الإعلامية جيسكا عازار، رئيس مدرسة سيدة اللويزة الأب حنا الطيّار، ورئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة الخوري، الدكتور ميشال حايك نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور أنطوان فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير، عميد شؤون الطلاب الدكتور شربل زغيب منظم هذا الإحتفال، الى جانب عمداء الكلّيات والمدراء، أسرة جامعة سيدة اللويزة والطلاب.



الإحتفال كان فيه عرض للأزياء، وعروضًا حية نابضة بالحياة، كما أجواء موسيقية ديناميكية قدمتها مواهب شبابية صاعدة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة، ثمَّ كانت كلمة ألقاها الأستاذ ماجد بو هدير، مدير مكتب الشؤون العامة، البروتوكول، والعلاقات الإعلاميَّة في الجامعة، كما كانت كلمة للأب بشارة الخوري، وتحدثت خرّيجة الجامعة الإعلامية جيسيكا عازار عن مسيرتها الجامعية بشغفٍ واعتزاز.

وتضمنت الإحتفالية ككل سنة محطة ثقافية، تمحورت هذا العام حول مئوية منصور الرحباني، حيث تمت إستضافة نجله الأستاذ أسامة الرحباني الذي ألقى كلمة.

وقدم الأب الخوري بإسمه وبإسم جامعة سيدة اللويزة، هدية تذكارية للأستاذ أسامة الرحباني وللإعلامية جيسكا عازار.