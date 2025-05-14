سولاف فواخرجي تعرب عن سعادتها برفع العقوبات جزئيا عن سوريا

القاهرة - الخليج 365
عبرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي عن بالغ سعادتها بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جزء من العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عشر سنوات.
ونشرت فواخرجي تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) قالت فيها: "مبارك لبلدي سوريا الحبيبة رفع العقوبات عنها، بعد معاناة انسانية مريرة عشناها وعاشها شعبنا العظيم، كل الخير والإزدهار لبلادي عزيزة موحدة آمنة حرة".
كما خصت الفنانة السورية بالشكر المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى جميع الدول التي ساهمت في هذا المسعى الذي وصفته بـ "الطيب".
ويعكس منشور سولاف فواخرجي تطلعات الكثير من السوريين نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، معبرة عن أملها في مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.
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