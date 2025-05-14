ريم البارودي تخوض تجربة جديدة بعيداً من الدراما

كشفت الفنانة ريم البارودي عن استعدادها خلال الفترة الحالية لخوض تجربة جديدة، وهي تقديم أحد البرامج، بعيداً من الدراما.

وأكدت ريم في تصريحات صحافية، أنها حالياً تواصل قراءة أكثر من سيناريو درامي من أجل المشاركة في خارج رمضان، مضيفةً: "أواصل في الفترة الحالية قراءة أكثر من سيناريو درامي للمشاركة في موسم الـ"أوف سيزون"، ومن المقرر أن أسافر الى تركيا لتصوير برنامج جديد".

يُذكر أن ريم البارودي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جوما"، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وضمّ في بطولته كلاً من: ميرفت أمين، محمود عبد المغني، فراس سعيد، تامر عبد المنعم، محمد مهران، مارتينا عادل، سميرة صدقي، يسرا المسعودي...، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

وكان آخر أعمال ريم البارودي الفنية، مشاركتها في بطولة فيلم "خط الموت"، مع كلٍ من: أحمد صلاح حسني، محمد سليمان، رزان مغربي، منى ممدوح، عبد الله مشرف...، وهو من تأليف وإخراج محمد عادل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :