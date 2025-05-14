بطريقة لافتة.. شريف منير يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري شريف منير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو احتفالا بعيد ميلاده.

ووجه شريف من خلال مقطع الفيديو، رسالة لجمهوره بيوم ميلاده، أكد فيه أنه فضَّل ألا يحتفل بهذا اليوم المميز بمفرده، بدون أن يشارك جمهوره هذا الاحتفال.

وقال منير في مقطع الفيديو: "صباح الخير الحقيقة أن انهاردة فى مناسبة أنا محبتش احتفل بيها لوحدي قولت أشاركم معايا فيها كل سنة وأنا طيب انهاردة عيد ميلادي عقبال 100 سنة".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وحرصوا من خلال تعليقاتهم على توجيه التهنئة له بعيد ميلاده، كما تمنوا له السعادة في حياته، وتساءلوا عن سبب غياب أبنائه عن الاحتفال معه.

