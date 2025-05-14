نسرين طافش تستمتع بسفرتها إلى كان برفقة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء رحلتها مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد جوهر، إلى مدينة كان الفرنسية.



وظهرت نسرين في صورة نشرتها عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة، من المطار برفقة زوجها، إلا أنها لم تظهر ملامحها.

وأرفقت نسرين الصورة بتعليق كتبت فيه: "لوين رايحين؟"، لتكشف لاحقا أنها وصلت إلى مدينة كان في فرنسا.

وكانت أعلنت نسرين طافش، أنها دخلت القفص الذهبي في شهر كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى أنها قطعت شهر العسل، لحضور حفل صناع الترفيه Joy Awards في المملكة العربية السعودية.