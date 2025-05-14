"يوم الصحافة والإعلام" في مزار سيدة لبنان حريصا والأب فادي تابت يحتضننا بمحبته

ميرنا وليد - بيروت - لبت مجموعة كبيرة من الصحافيين والإعلاميين، يوم أمس الثلاثاء، دعوة إدارة مزار سيدة لبنان حريصا، لـ"يوم الصحافة والإعلام" في المزار، وحظينا باستقبال رائع من رئيس المزار الأب فادي تابت، الذي رحب بجميع الحضور، وقضينا معه جميعاً ساعات من التأمل والصلاة، في رحاب هذا المزار الذي يقصده ملايين المؤمنين اللبنانيين، ومئات ملايين الأشخاص من مختلف دول العالم، وليس فقط المسيحيين.



بعد قيامنا بزيارة حديقة الصلاة في المزار، توجهنا مع الأب فادي تابت، إلى درب الصليب مستذكرين مراحله، بمشاركة قيّمة للشاعر والنحات رودي رحمة الذي ترك بصمته الفريدة في هذا المكان، لننتقل بعد ذلك إلى حديقة الصلاة التي تتضمن مراحل حياة يسوع، التي تبدأ من البشارة، مروراً ببستان الزيتون، وغيرهما من المراحل، إلى أن نصل في ختام درب الصليب إلى قيامة المسيح من الموت.

كما رافقنا الأب فادي تابت إلى كنيسة سيدة الأرز المميزة بتصميمها وموقعها، لننتقل بعدها إلى صالة السينما الخاصة لعرض الأفلام الدينية والوثائقية.

بعد أن كان كل منا قد صلى على حدة أو برفقة بعض الزملاء، إجتمعنا جميعنا لنصلي معاً المسبحة، في جو من الخشوع، طالبين شفاعة سيدة لبنان لحماية وطننا وأهله، وعلى نية السلام في كل العالم، والمحتاجين والموجوعين والمظلومين، وعلى نية شفاء المرضى، والراحة الأبدية لكل الذين غابوا عن هذه الأرض.

وفي الختام، شكر الأب فادي تابت الإعلاميين والصحافيين، مقدّراً حضور الجميع، قبل أن نتناول معه طعام العشاء، وبدورنا شكرناه على يوم روحاني كنا بحاجة كبيرة إليه، برعاية سيدة حريصا، أرزة لبنان.