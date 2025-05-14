شكرا لقرائتكم خبر عن أورفاشي راوتيلا تحمل حقيبة على شكل بغباء بـ 5495 دولارا فى كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا، المعروفة باختياراتها الجريئة وغير التقليدية في عالم الأزياء، يوم افتتاح مهرجان كان السينمائي الدولي الـ 78 منذ ساعات، ولكنها أدت إلى موجة من الجدل على الإنترنت عندما حملت أورفاشي حقيبة يد على شكل ببغاء مرصعة بالكريستال على السجادة الحمراء، مما أثار ردود فعل طريفة.

حيث ارتدت أورفاشي فستانًا أنيقًا بدرجات جريئة من الأزرق والأحمر والأصفر، وقيل إن سعر حقيبتها الفاخرة من تصميم جوديث ليبر بلغ 5495 دولارًا، مما أثار ضجة على الإنترنت.

كما ‎رفضت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان جولييت بينوش الرد على سؤال من أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي قبل مراسم افتتاح مهرجان كان السينمائي، حول سبب رفضها توقيع إحدى الرسائل العالمية مع كبار نجوم وصناع السينما التي تُدين الصمت تجاه مجازر الاحتلال الصهيوني المستمر في غزة حتى الآن. وأجابت بينوش قائلة: "لا استطيع الإجابة".