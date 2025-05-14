شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد بعد خضوعه لعملية جراحية:بسيطة وعدت على خير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الشاعر بهاء الدين محمد لعملية جراحية، بسبب ظروف مرضه، وكتب بوست عبر حسابه على فيس بوك، يشكر كل من اتصل يطمئن على صحته.

وكتب بهاء الدين محمد، قائلا:" الحمد لله عملية بسيطة وعدت على خير الحمدلله اعتذر لكل اللى كلمونى وماقدرتش أرد أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد وأحاذر إدعولى".



بهاء الدين محمد

وفى سياق آخر، احتفل الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد بزفاف نجله الشهر الماضى، وسط عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم المنتج الكبير محسن جابر والنجمة أنوشكا والشاعر والملحن محمد رفاعى والكاتب الصحفى يسرى الفخرانى والإعلامى ممدوح موسى والملحن وليد سعد والذين أغنوا المناسبة بحضورهم المميزوأضفوا أجواءً مفعمة بالفرح والتألق، مُجسدين روح التكاتف الفني التي تميز المجتمع الإبداعي.



يُذكر أن بهاء الدين محمد يُعدّ أحد أعمدة الشعر الغنائي العربي، حيث قدّم عبر مسيرته عشرات القصائد التي تحوّلت إلى أغانٍ خالدة في ذاكرة الجمهور، كما يُعتبر أحد الروابط الثقافية بين أجيال الفنّانين، مما يفسر الحضور النجمي الكبير الذي شهدته حفلة زفاف نجله، والتي تُوّجت بلمسة فنية تليق بصاحب الإرث الإبداعي .