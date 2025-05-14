فن ومشاهير

لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى

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  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 1/6
  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 2/6
  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 3/6
  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 4/6
  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 5/6
  • لقطات من حفل روائع فيروز قبل إقامته بقيادة المايسترو مصطفى حلمى 6/6

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القاهرة - سامية سيد - انتهى المايسترو مصطفى حلمى قائد حفل الفرقة القومية للموسيقى العربية الذى سيقام غدا بدار الأوبرا من آخر بروفة  مع نجوم الحفل الفنانة سوما والفنان أحمد عفت ونجوم الأوبرا أشرف وليد، مى حسن وكانت  قد كشفت دار الاوبرا المصرية عن نفاد تذاكرحفل الفرقة القومية للموسيقى العربية  بقيادة المايسترو د مصطفى حلمى المقرر إقامتها غدا بدار الأوبرا على المسرح الكبير.

 

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سوما ومصطفى حلمى و مايكل ماهر

 

 

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المايسترو مصطفى حلمى 

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 احمد عفت 
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سومة والمايسترو مصطفى حلمى 

 

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 المايسترو حمادة الموجى يشارك فى البروفة 

 

ويقدم الحفل نخبة مختارة من أشهر أغاني السيدة فيروز، التي حفرت مكانتها في وجدان الجمهور العربي

تأسست الفرقة القومية للموسيقى العربية عام 1989 بهدف توثيق التراث الموسيقي والغنائي العربي وإحيائه بأسلوب أكاديمي وعصري، مما يمكّن الأجيال الجديدة من التواصل مع إرثهم الفني وحمايته من الاندثار.

وتُواصل دار الأوبرا المصرية دورها الريادي في إثراء المشهد الثقافي، من خلال مشاركة جمهورها في المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية بفعاليات متنوعة، تسهم في نشر الإبداع الجادّ وتنمية الذائقة الفنية.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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