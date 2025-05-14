رقص إبنة عمرو دياب المحترف يحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو لـ نور عمرو دياب وهي ترقص السالسا بطريقة محترفة للغاية برفقة شاب، ولفتت أنظار الجمهور الذي تفاعل مع الفيديو بشكل كبير. وكان قد تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، شائعات حول انفصال نور إبنة الفنان المصري عمرو دياب والممثلة المصرية شيرين رضا عن خطيبها.

وفي التفاصيل، قامت نور عمرو دياب بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها الأجنبي عن حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً الصور التي ظهر فيها خطيبها وهو يركع على ركبتيه ويقدم لها خاتم الخطوبة، ما أثار التساؤلات حول انفصالهما.

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