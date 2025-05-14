شبه لا يعقل بين دوا ليبا وشقيقتها رينا والجمهور يشيد بجمالهما

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية دوا ليبا مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها رينا، ظهرتا فيها منذ الطفولة و حتى اليوم بأوقات جميلة و مميزة، عايدتها من خلالها بيوم ميلادها، بأجواء من الفرح.



و ما لفت أنظار الجمهور هو الشبه الكبير الموجود بين دوا و رينا، و الاخيرة تتمتع بجمال شبيه بجمال شقيقتها.

و علقت دوا على المنشور بالقول: "رينووووش عيد ميلاد سعيد لصديقتي المقربة، أختي الصغيرة الجميلة. بصراحة، لا أعرف كيف حالفني الحظ بوجودكِ في حياتي. أينما ذهبتِ، تُنيرين الغرفة وكل من فيها. أيتها الصغيرة الجامحة، المرحة، الذكية، اللامعة، اللطيفة، الحلوة، المفعمة بالحياة! يبدو أن الحفلة ترافقكِ أينما كنتِ! لا أطيق الانتظار للاحتفال بكِ عندما أعود إلى المنزل".

