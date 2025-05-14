إلهام شاهين ترفع الصوت بوجه منتقدي كارول سماحة..وهذا تصريح هلا المر وورد الخال وفؤاد يمين وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - عُرضت مسرحية "كلو مسموح" من بطولة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وذلك بحضور أهل الصحافة والإعلام وعدد من المشاهير مثل الممثلة المصرية إلهام شاهين، الممثلتين اللبنانيتين كارلا بطرس وسارة أبي كنعان، الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، وغيرهم.



المقاعد امتلأت بالحضور، والجميع تفاعل بشكل لافت مع أحداث المسرحية المشوّقة، التي تخلو من الملل، ويزيد فيها الإبداع.

موقع "الفن" تواجد في العرض المسرحي الأول، وقد أجرينا تقريرا ضم كل من الممثلة إلهام شاهين، سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، الممثلة ورد الخال، المخرج والكاتب والممثل روي الخوري، الممثل فؤاد يمين

الممثل دوري السمراني، رئيسة جمعية بلسمات وصاحبة مهرجان cael أمل سليمان، الإعلامية وخبيرة التجميل ليلى عبيد والإعلامية رنا أسطيح.

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