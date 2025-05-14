فتحي عبدالوهاب يكشف تفاصيل حياته الشخصية وأولوياته الفنية وأعماله المقبلة

حلَّ الفنان فتحي عبدالوهاب ضيفاً على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "ONE"، حيث تحدث للمرة الأولى عن تفاصيل حياته الشخصية، وأولوياته في الحياة، وأعماله المقبلة، والندم في حياته، إضافة الى حديثه عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "ظلم المصطبة" الذي عُرض رمضان الماضي.

قال فتحي: "الفلوس بالنسبة لي مهمة بس مش واخدة غاية أو كامل الأهمية عندي، الصحة هي غاية الأهمية عندي"، مضيفاً: "السعادة مرتبطة بشكل جزئي بوفرة الفلوس، لكن مش هي غاية الأهمية بالنسبة لي".



وتابع: "أكون راضيًا عن نفسي عندما أشعر بأنني قدمت كل ما عليَّ فعله سواء في العمل الذي أشارك فيه، أو حياتي الشخصية أو تجاه أي حد".

وأكد: "لو رجع بيَّ الزمن 1000 مرة هعمل كل اللي عملته كل مرة، مفيش مشهد من حياتي أغيره لإننا بناخد قراراتنا بناءً على المعطيات اللي حوالينا وخبراتنا، وما حصلش إني ندمت على أي دور شاركت فيه، واتزنقت مرتين في دور واضطريت أعمله مجاملة لحد مش حاجة لفلوس".



وأشار: "إطراء الناس بالنسبة لي بيسعدني ولكنه بيرعبني لأنه بيرفع سقف التوقعات وبالتالي أنا مطالب أقدم الأفضل، وأكتر حاجة تخوفني الخذلان".

وعن تقييمه لأدائه الفني قال: "أنا ما بتفرجش على نفسي وأنا بشتغل لأني بحس إني وحش أوي ورديء، ولازم يمر وقت علشان أعرف إذا كنت أديت المشهد كويس ولا لأ".



تابع: "بحس إن المخزون اللي جوايا ناحية الشخصية والمشاعر اللي المفروض يتم التعبير عنها أكتر بكتير من اللي طلع، ودا إحساسي طول ما أنا بجسد المشاهد وعلشان كده مش بحب اتفرج علي نفسي".

ولفت: "اتفرجت على دوري في مسلسل ظلم المصطبة، والمسلسل كان حقيقي ومن هنا لازم أشكر وأقدر اللي هاني خليفة عمله".



وعن حياته الشخصية، أكد عبد الوهاب: "أنا مش صندوق مغلق ولا حاجة بس أنا بشوف إن ما يتعلق بالعرض العام يتم عرضه وما هو خاص لا يتعلق بالعرض العام".

وعلق فتحي عبد الوهاب على السيلفي الشهير له، والذي أصبح علامة مميزة له بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، حيث التقط الصورة عن قُرب بشكل مُلفت، قائلاً: "لقيت نضارة غريبة في البيت ولبستها وعايز أشوف شكلها، ففتحت الكاميرا وأخدت الصورة من قريب واتنشرت بالغلط، وهنا عرفت قوة السوشيال ميديا لما الشرق الأوسط كله سفّ عليا، فأصرّيت أكمل فيها".

كما علق على تغيير المخرج هاني خليفة في مسلسل "ظلم المصطبة"، حيث قال: "علاقة الإخراج بالإنتاج دايما بتكون مختلفة وإحنا كممثلين مش بنعرف الدواخل بينهم، وهاني خليفة المؤسس لمسلسل ظلم المصطبة ولما مشي كنت بتخيل إنه موجود ورا الكاميرا ورأيه هيكون إيه".

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