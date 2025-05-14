شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ينتهى من تسجيل أحدث أغانيه "حبيبتي أحلى واحدة" مع عصام كاريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم راغب علامة من تسجيل أغنيته الجديدة "حبيبتي أحلى واحدة"، والتي تم إنتاجها في الاستوديو الخاص به فى بيروت، بمشاركة الفنان عصام كاريكا، وكلمات الشاعر محمد هلال

وتعاون راغب علامة مع الملحن كاريكا من قبل فى عدد من الأعمال الناجحة منها: لو دارت الأيام، واللى افتكرتوا،



راغب علامة وعصام كاريكا

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجة معقولة وانتي مش معقولة، خدتي قلبي لوحدك من النظرة الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعة الأولى، العيون مرسومة رسمه مش مفهومة، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".