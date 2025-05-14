شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين توثق رحلاتها للبنان بصور وكلمات لماجدة الرومى وكارول سماحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة إلهام شاهين، على توثيق رحلاتها إلى لبنان بصور تلتقطها يوميا من زيارتها وترفق كل صورة بكلمات لصديقاتها ماجدة الرومى وكارول سماحة، وتنشر صورها كل يوم عبر حسابها على إنستجرام.

ومن كلمات إلهام:" يوم لا ينسى مع صديقاتى الغاليات على قلبى ماجده الرومى وكلوديا مارشيليان بوادى قنوبين بين أحضان الطبيعة و إبداع الخالق العظيم".

وفى صورة أخرى، كتبت:" مع صديقاتى الغاليات نجمة النجمات المطربة ماجده الرومى والكاتبة الرائعة كلوديا مارشيليان أنا محظوظة بصديقاتي المبدعات الحنونات بحبهم من كل قلبى ".

كما حضرت يوم افتتاح مسرحية كارول سماحة، ودعمتها بكلمات، قائلة:" حبيبتي الغالية الأخت والصديقة كارول سماحه .. الله يقويكى .. رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية.. اضطريتى النزول للمسرح لإلتزامك واحترامك لفنك ولجمهورك ولزملائك فى العمل ولجهة الإنتاج الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقة الموسيقية الأجنبية".

وتابعت:" هذا هو الفنان الحقيقي الذى يتناسى أحزانه مؤقتا حتى يلتزم فى عمله ليسعد جمهوره والحقيقة الجمهور مقدر جدا مجهودك والتزامك .. احترمتيه فاحترمك واستقبلك أجمل استقبال بكل الحب والدعم والتقدير لمجهوداتك فى عرض مسرحى غنائي استعراضي على أعلى وأرقى مستوى".

واختتمت كلامها، قائلة:" كارول عرض مبهر ومجهود شاق .. غناء لايف مع أوركسترا أكثر من رائع واستعراضات مبهرة وأداء تمثيلى كوميدى.. مسرحية ممتعة على مسرح كازينو لبنان فى أجمل موقع ببيروت الجميلة التي تعشق الفن والشياكة والذوق الراقي".



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