منْ هو والد أبناء آمبر هيرد؟.. شخصية شهيرة باتت حديث السوشيال ميديا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - في يوم الأم الذي يُحتفل به في يوم الأحد الثاني من شهر مايو في أمريكا والعديد من البلدان الأوروبية، كشفت آمبر هيرد عن ولادتها لتتوسع أسرتها بتوأم، بالإضافة لابنتها أوناغ التي رحبت بها في أبريل من عام 2021.

وبعد أن تلقت هيرد التهاني والمباركات لولادتها، كان لرواد السوشيال ميديا حديث آخر، متعلق بوالد أبنائها الذي لم تكشف عنه حتى الآن.. فمنْ هو هذا الشخص، وما علاقة اسم إيلون ماسك بها؟ كل هذه التساؤلات تجدون إجابتها في الموضوع التالي.

منْ هو والد أبناء آمبر هيرد؟

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منذ أن رحبت آمبر هيرد بابنتها الأولى أوناغ، في أبريل من عام 2021، تحافظ النجمة على خصوصية حياة ابنتها بعيداً عن أعين الكاميرات؛ إذ من المعروف عن آمبر هيرد تحفظها الشديد بشأن والد طفلتها، وهي مُصرةً على أنها تلعب دور "الأم والأب". كما لم تكشف هيرد عن كيفية حملها بتوأمها أو هوية والدهما، لكنها أكدت أنها أسست عائلة بمفردها وبشروطها الخاصة.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Daily Mail، تكهن رواد السوشيال ميديا بأن والد الطفلين قد يكون إيلون ماسك، وذلك في ضوء تصريح أدلى به صديق لعائلة هيرد عام 2022 زعم فيه أن الثنائي كانا في نزاع قانوني بشأن أجنتهما. ففي وقتٍ سابق، ظهر من قضية المحكمة عام 2022، بتوقيع صديقة مقربة لشقيقة آمبر، ويتني، تدّعي أنها وإيلون ماسك كانا يخططان لإنجاب أطفال معاً. وقد ارتبط الثنائي بشكلٍ متقطع بين عامي 2016 و2018. وذكر موقع Page Six سابقاً أن آمبر وإيلون كانا متورطين في معركة قانونية بشأن أجنة مجمدة في عام 2020، حيث أراد ماسك تدميرها، بينما حاولت آمبر الاحتفاظ بها لإنجاب طفل. ومع ذلك، نفى ممثل عن هيرد هذه الشائعات لموقع DailyMail.com ووصفها بأنها كاذبة بنسبة 100%.

ولادة آمبر هيرد ابنتها الأولى

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رحبت آمبر هيرد بابنتها الأولى أوناغ، في أبريل من عام 2021، بينما كشفت هذا الخبر للجمهور في شهر يوليو من العام نفسه، من خلال مشاركة صورة لها وهي تحتضن ابنتها عبر حسابها الخاص بإنستغرام، وقالت في تعليقها: "أنا متحمسة جداً لمشاركة هذا الخبر معكم. قبل أربع سنوات، قررتُ أنني أريد إنجاب طفل. أردتُ أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة. الآن أُدرك مدى أهمية التفكير في أحد أهم جوانب مصيرنا كنساء بهذه الطريقة"، وأضافت: "وُلدت ابنتي في 8 أبريل 2021. اسمها أوناغ بايغ هيرد. إنها بداية ما تبقى من حياتي".

كما كشفت الممثلة عبر الإنترنت أنها بمثابة "الأم والأب" لابنتها بعد أن وُلدت عن طريق أمّ بديلة. وكتبت: "أنا مجرد الأم والأب".

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آمبر هيرد تستقبل توأماً

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كشفت آمبر هيرد عن ترحيبها بتوأميها من خلال مشاركة صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، لأقدام توأميها، وذلك لإعلان هذا الخبر، وعلقت قائلة: "سيكون يوم الأم 2025 يوماً لن أنساه أبداً. هذا العام، أشعر بسعادة غامرة لا تُوصف للاحتفال باستكمال بناء الأسرة التي سعيتُ جاهدةً لبنائها لسنوات. اليوم، أشارككم رسمياً خبر ولادة توأمين في عائلة هيرد. ابنتي أغنيس وابني أوشن يُسعدان قلبي".

وتابعت قائلة: "عندما رُزقتُ طفلتي الأولى أوناغ قبل أربع سنوات، تغير عالمي للأبد. ظننتُ أنني لا أستطيع أن أغمر نفسي بفرحة أكبر من هذه. والآن أنا في غاية السعادة ثلاث مرات. أنا ممتنة إلى الأبد لأنني تمكنت من اختيار هذا بمسؤولية بتأنٍّ. إلى جميع الأمهات، أينما كنتن اليوم، ومهما كانت ظروفكن، فأنا وعائلتي نحتفل معكن. مع حبي دائماً".

وفي ديسمبر الماضي، أكد موقع People أن آمبر هيرد تنتظر طفلها الثاني، حيث قال متحدث باسمها: "ما زال الحمل في مراحله المبكرة؛ لذا ستدرك أننا لا نريد الخوض في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة. يكفي أن نقول إن آمبر سعيدة بنفسها وابنتها أوناغ بايغ".

ومن الجدير بالذكر أن آمبر هيرد تركت عالم هوليوود بعد معركتها الشهيرة مع زوجها السابق جوني ديب وتعيش حالياً في مدريد، إسبانيا مع أبنائها الثلاثة.

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