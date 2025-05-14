شريف منير يحتفل بيوم ميلاده عبر مقطع مصور مع جمهوره

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - شارك الفنان شريف منير جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور صغير وجه خلاله رسالة لجمهوره.

احتفال شريف منير بميلاده

كشف شريف منير أنه يحتفل اليوم بيوم ميلاده، وأكد أنه فضَّل ألا يحتفل بهذا اليوم المميز بمفرده، بدون أن يشارك محبيه هذا الاحتفال، وقال شريف في الفيديو: "صباح الخير الحقيقة أن انهاردة فى مناسبة أنا محبتش احتفل بيها لوحدي قولت أشاركم معايا فيها كل سنة وأنا طيب انهاردة عيد ميلادي عقبال 100 سنة".

تفاعل الجمهور مع هذا المقطع وتمنوا له السعادة والتألق في حياته الشخصية ومشواره الفني، وتساءل البعض عن سبب غياب أبنائه عن الاحتفال معه بهذه المناسبة وظهوره بمفرده في المقطع المتداول.

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آخر أعماله السينمائية

آخر أعمالكانت مشاركته في فيلم "مين يصدق"، الذي نافس في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، من بين 12 فيلماً من أنحاء الوطن العربي.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزماً مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف إلى شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل.

فيلم "مين يصدق" فكرة زينة عبد الباقي ومصطفى عسكر وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهوراً مميزاً للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي.

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