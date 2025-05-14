المؤلفة سماح الحريري تكشف لـ الخليج 365 كواليس مسلسل حرب الجبالي قبل عرضه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 مايو 2025 01:30 مساءً - كشفت المؤلفة سماح الحريري كواليس مسلسل "حرب الجبالي"، المُقرر عرضه اعتبارًا من يوم 18 مايو الجاري، وذلك بعد فترة تأجيل تجاوزت الثلاثة أعوام تقريبًا، حيث يتضمن جرعة كبيرة من الصراعات بين الخير والشر.

تصوير "حرب الجبالي" في بيروت

عملية الكتابة لم تستغرق وقتًا طويلًا

التعاون مع فريق العمل

وقالت سماح الحريري، لـ"الخليج 365"، إنّ المسلسل يعتمد على التيمة الأكثر شهرة وانتشارًا في الدراما، وهي الصراع بين الخير والشر، وهل يُفضل الانتقام من ماضٍ سيء أم تجاوز الأمر؟، لافتة إلى أنّ هذا المسلسل هو المشروع الثالث الذي يجمعها بالمنتج صادق الصباح، مضيفة: "تواصلت معه منذ أنّ وضعت فكرة ()، وحددت المنطقة الجغرافية التي ستشهد الأحداث، منذ المراحل الأولى في التحضير للكتابة، حتى يتسنى للجهة المنتجة تنفيذ الديكور بشكلٍ متطابق، كون تصوير العمل في بيروت وليست القاهرة، إذ يُبنى الديكور من جديد، بما يتطابق مع الصورة الواقعية له في الشارع المصري".وتابعت أنها لم تستغرق وقتًا طويلًا في مرحلة الكتابة، كما كانت تواصل الكتابة بالتزامن مع تصوير العمل، مؤكدة أنّ تأجيل عرض "" قرابة الثلاثة أعوام، لم يكن قرارها أو الشركة المنتجة أو صُنّاع العمل بشكلٍ عام، إذ كان خاص برؤية "إم بي سي مصر" و"شاهد"، حيث يدرسان توقيت عرض كل مشروع، إلى أنّ تقرر عرضه أخيرًا يوم 18 مايو الجاري.وأشادت، بأبطال "" حيث أثنت على تعاونها معهم، بدايةً من الفنان رياض الخولي، التي تتعاون معه للمرة الثالثة، وكذلك صلاح عبد الله، واصفةً إياه بقولها: "صاحب تاريخ فني مميز"، وكذلك سوسن بدر، التي تُشارك في غالبية أعمالها التلفزيونية "أيقونة رائعة".

وأشادت بتعاونها مع الفنانة فردوس عبد الحميد، واصفةً إياها بقولها: "الصديقة الغالية، والتي تمنح قوة كبيرة لأي دور فني تُقدمه، فهي أستاذة كبيرة، ولديها تاريخ فني مميز"، متابعة: "أحمد رزق نجم كبير، ويبذل جهودًا ضخمة في الدور الذي يُقدمه، ويُركز في كل التفاصيل.. هبة مجدي ملتزمة ومجتهدة، أما انتصار أستاذة تمثيل من الطراز النادر.. أحمد خالد صالح، يُقدم دورًا جديدًا عليه تمامًا، وهو عبارة عن دور الشاب الصايع الشرير، وقدّمه بشكل مميز جدًا، أما المخرج محمد أسامة، والذي أتعاون معه للمرة الثانية، فهو مخرج مميز ولدية رؤية فنية خاصة، فضلًا عن الشركة المنتجة، حيث إنّ علاقتنا ممتدة منذ سنواتٍ طويلة".

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أبطال مسلسل "حرب الجبالي"

قصة مسلسل "حرب الجبالي"

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يشارك في بطولته عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداثفي إطار اجتماعي شعبي، داخل أحد الأحياء الشعبية، حول صراع الخير والشر بين عائلتين، هما الجبالي المتمثلة في صلاح عبد الله وأحمد رزق والعائلة الأخرى رياض الخولي وأحمد خالد صالح، ومع تتابع الأحداث يتورط العديد من أبطال المسلسل في العديد من الأزمات التي يحاولون حلها ونرى في النهاية أيهما سينتصر الخير أم الشر؟.

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