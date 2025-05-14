ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هنا الزاهد الجمهور مقطع فيديو طريف عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه من أحد شوارع باريس، بإطلالة أنيقة للغاية.

وفي التفاصيل، إختارت هنا الزاهد بليزر باللون الأسود قصير بأكتاف عريضة، وأكمام من طبعة الفهد، أضافت إليها سروال باللون الأسود شفاف، مع حزام من الجلد وحقيبة يد صغيرة من Dolce & Gabbana وقفاز أسود قصير من الجلد الأسود، مع نظارات شمسية سوداء.

وما لم يكن متوقع كان ظهور هنا بحذاء الفنادق المريح بدلاً من حذاء رسمي يليق بالإطلالة، وهو ما دفعها للضحك، وعلقت على المنشور قائلة: "التوقعات مقابل الواقع كل فتاة ستتفهم هذا الأمر"

كانت هذه تفاصيل خبر حذاء هنا الزاهد مع إطلالتها الأنيقة للغاية يلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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