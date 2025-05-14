بيسان إسماعيل وفؤاد جنيد يحققان رقما قياسيا بـ "خطية"

ميرنا وليد - بيروت - وصل ديو "خطية" للفنانة بيسان إسماعيل والموزع والفنان فؤاد جنيد الى 9 مليون و400 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك في 3 ايام فقط على يوتيوب.



"خطية" من كلمات الفنان أمجد جمعة وألحان فؤاد جنيد.

الجدير ذكره ان موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس تصوير الكليب الذي حمل توقيع المخرج عبد الوهاب خطيب، وقد أجرينا تقريرا عن هذا العمل الفني، ضم كل من بيسان وفؤاد وعبد الوهاب.

كما أننا أجرينا مقابلة خاصة مع بيسان تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع.

